Думала, что родителей уже нет! Мирные жители со слезами на глазах вспоминают удар по Киевской области

Четверо раненых и девять поврежденных частных домов. Такие последствия российского ракетного террора в Киевской области, который устроила Россия в прошлую пятницу. Об этом сообщает Нацполиция области.

Больше всего пострадали дома в селе Малая Солтановка. Там одна из ракет упала прямо во дворе. Один из домов разрушен до основания, в других — срывало крыши, выбило окна и двери. Местные, на удивление, обошлись испугом.

Но даже жители села удивляются, как удалось выжить пенсионеру Ивану Ивановичу. Говорят, что он родился в рубашке, поскольку за полчаса до обстрела пошел на рыбалку.

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А вот его дому не повезло совсем. Пока мужчина занимался любимым делом, туда попала российская ракета. Теперь в доме нет стен и крыши, а заходить внутрь совсем опасно — все может рухнуть.

Хотя местные власти и пытаются оказывать помощь всем пострадавшим от обстрелов, дом Ивана Ивановича вообще не подлежит ремонту. Поэтому мужчина пока живет у сына, но чиновники уверяют, что помогут пенсионеру и готовы оплатить съемное жилье.

Но без крова остался не только он, но и козы мужчины. Их хлев сильно пострадал, одну козу даже контузило, а другую — присыпало землей.

Соседка Ивана тоже стала жертвой массированного обстрела. Когда все начало взрываться, она завтракала с сыном. В первую секунду сразу была мысль только найти родителей, которые тогда находились в летней кухне. Женщина делится — больше всего боялась, что они не выжили.

Думала, что родителей уже нет.

Однако старики выжили и уверенно говорят, что все отстроят и починят. Кроме того, позже смогут помочь не только местные власти, выделив средства из местного бюджета, но и поступят деньги от государства. Так что все отстроим и вместе победим.

Но некоторые украинцы находятся под обстрелами ежедневно и все же, несмотря на все сложности, остаются в родном городе. Читай, как украинцы выживают в Бахмуте.

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