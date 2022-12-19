Люди

Думала, что родителей уже нет! Мирные жители со слезами на глазах вспоминают удар по Киевской области

Орест Дрималовский, ведущий и журналист программы Викна-новости 19 декабря 2022, 17:00

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