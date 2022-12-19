Думала, що батьків уже немає! Мирні жителі зі сльозами на очах згадують удар по Київщині

Четверо поранених і дев’ять пошкоджених приватних будинків. Це — наслідки російського ракетного терору на Київщині, який влаштувала Росія минулої п’ятниці. Про це повідомляє Нацполіція області.

Чи не найбільше постраждали хати у селі Мала Солтанівка. Там одна з ракет впала просто на подвір’ї. Одну з хат зруйновано дощенту, в інших — позривало дахи, повибивало вікна і двері. Місцеві, на диво, обійшлись переляком.

Та навіть жителі села дивуються, як вдалось вижити пенсіонеру Івану Івановичу. Говорять, що народився у сорочці, оскільки за півгодини до обстрілу пішов на рибалку.

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А ось його домівці не пощастило зовсім. Поки чоловік займався улюбленою справою, по його будинку поцілила російська ракета. Тепер у домівці немає деяких стін та даху, а заходити всередину зовсім небезпечно — все може завалитись.

Хоча місцева влада й намагається надавати допомогу усім постраждалим від обстрілів, але дім Івана Івановича взагалі не підлягає ремонту. Тому чоловік поки живе у сина, але посадовці запевняють, що допоможуть пенсіонеру та готові оплатити зйомне житло.

Та без даху над головою залишився не тільки він, але й кози чоловіка. Їхня стайня зазнала значних уражень, одну козу навіть контузило, а іншу — присипало землею.

Сусідка пана Івана теж стала жертвою масованого обстрілу. Коли почало все вибухати, вона снідала з сином. У першу секунду одразу була думка лише знайти батьків, які тоді були в літній кухні. Жінка ділиться — найбільше боялась, що вони не вижили.

Думала, що батьків уже немає.

Однак старенькі вижили та впевнено говорять, що все відбудують та полагодять. Крім того, згодом зможе допомогти не лише місцева влада, виділивши кошти з місцевого бюджету, але й надійдуть гроші від держави. Тож усе відбудуємо та разом переможемо.

Та деякі українці перебувають під обстрілами щоденно та попри усі складнощі лишаються у рідному місті. Читай, як українці виживають у Бахмуті.

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