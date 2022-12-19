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Думала, що батьків уже немає! Мирні жителі зі сльозами на очах згадують удар по Київщині

Орест Дрималовський, ведучий і журналіст програми Вікна-новини 19 Грудня 2022, 17:00

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