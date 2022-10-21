Со шрамами на лице и верой в сердце: как живет юноша, переживший удар по курортной Сергеевке

На его теле не было ни одного живого места, а лицо разорвало осколками. Глеб Иванькович пострадал во время ракетного удара по курортной Сергеевке. Три месяца назад российская армия выпустила по селению три ракеты типа Х-22. Они попали в жилую многоэтажку и базу отдыха, где студент вместе с друзьями праздновал выпускной с вуза. Тогда погибли 22 человека, еще 36 получили травмы.

Тогда они приехали в Сергеевку, чтобы отпраздновать выпуск из университета. Молодые люди арендовали номера на базе отдыха Годжи. Парень говорит — и подумать не мог, что туда может попасть вражеская ракета.

Восстанавливать лицо юноши взялись сначала одесские, а затем американские пластические хирурги. В рамках программы Face to face они прибыли в Украину и уже провели десятки бесплатных операций, пострадавших от войны.

Дольше всего, говорят медики, будет восстанавливаться лицевой нерв. Пластический хирург Артур Тумбашян объясняет: курс лечения будет очень длительным.

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— На лицо он принимает курс терапии по восстановлению нерва, его рутина — повязки и мази. Сейчас он проходит курс инъекций плазмотерапии.

Несмотря на тот ужас, что Глебу пришлось пережить, парень поступил на магистратуру Одесской пищевой академии и уже знает, чем будет заниматься после нашей победы — хочет развивать гостиничный бизнес страны.

Кстати, об ВНЗ: ты знаешь, что в Украине часть студентов переводят на бесплатное обучение? Читай в нашем материале список студентов, которые могут перевестись на бесплатное образование в Украине.

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