Зі шрамами на обличчі та вірою у серці: як живе юнак, який пережив удар по курортній Сергіївці

На його тілі не було жодного живого місця, а обличчя пошматувало скалками. Гліб Іванькович постраждав під час ракетного удару по курортній Сергіївці. Три місяці тому російська армія випустила по селищу три ракети типу Х-22. Вони влучили у житлову багатоповерхівку та базу відпочинку, де студент разом із друзями святкував випускний з вишу. Тоді загинули 22 людини, ще 36 зазнали травм.

Тоді вони приїхали у Сергіївку, аби відсвяткувати випуск з університету. Юнаки та дівчата орендували номери на базі відпочинку Годжі. Хлопець каже, і подумати не міг, що туди може влучити ворожа ракета.

Відновлювати хлопцеві обличчя узялися спочатку одеські, а потім американські пластичні хірурги. У рамках програми Face to face вони прибули в Україну і вже провели десятки безплатних операцій постраждалим від війни.

Найдовше, кажуть медики, відновлюватиметься лицьовий нерв. Пластичний хірург Артур Тумбашян пояснює: курс лікування буде дуже тривалим.

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— На обличчя він приймає курс терапії по відновленню нерва, його рутина — пов’язки та мазі. зараз він проходить курс ін’єкцій плазмотерапії.

Попри те жахіття, що Глібові довелося пережити, хлопець вступив на магістратуру Одеської харчової академії та вже знає, чим буде займатися після нашої перемоги — хоче розвивати готельний бізнес країни.

До речі, про ВНЗ: ти знаєш, що в Україні частину студентів переводять на безплатне навчання? Читай у нашому матеріалі список студентів, які можуть перевестись на безкоштовне здобування освіти в Україні.

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