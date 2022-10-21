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Зі шрамами на обличчі та вірою у серці: як живе юнак, який пережив удар по курортній Сергіївці

Анастасія Кожушко, регіональна кореспондентка програми Вікна-новини 21 Жовтня 2022, 14:00

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