Художественный скандал в школе в Киевской области: что требуют родители и как быть детям

Художественный конфликт в Киевской области. В Березане преподаватели и родители учащихся в местной музыкальной школы стали вынужденными переселенцами.

Местные власти, без предварительных сообщений, перевели коллектив в помещение дома культуры. Но заведение получило там лишь несколько комнат. Некоторые из них находятся в состоянии ремонта.

Нет особых кабинетов для детей, холодные классы. У нас есть музыкальная школа, отличная! Со всеми инструментами. Здесь их не хватает. Все они в нашей музыкальной школе, – рассказывает председатель родительского комитета Леся Шелудько.

В таких условиях предоставлять качественное музыкальное образование почти сотне детей крайне сложно. Поэтому родительский комитет требует вернуть их в старое здание.

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