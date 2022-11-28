Мистецький скандал у школі на Київщині: що вимагають батьки та як бути дітям

Мистецький конфлікт на Київщині. У Березані викладачі та батьки учнів місцевої музичної школи стали вимушеними переселенцями.

Тамтешня влада, без попередніх повідомлень, перевела колектив у приміщення будинку культури. Та заклад отримав там лише кілька кімнат. Деякі з них — у стані ремонту.

Немає спеціальних класів для дітей, холодні класи. У нас є музична школа, чудова! З усіма інструментами. Тут їх не вистачає. Усі вони в нашій музичній школі, – розповідає голова батьківського комітету Леся Шелудько.

У таких умовах надавати якісну музичну освіту майже сотні дітей вкрай складно. Тож батьківський комітет вимагає повернути їх у стару будівлю.

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