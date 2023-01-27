Любимая вернулась домой уже в гробу: история мужчины, потерявшего жену и дом из-за преступлений россиян в Киевской области

Он потерял дом, жену и даже домашних питомцев. Пенсионер Анатолий сам из маленького села Почепин Киевской области. Там россияне полностью разрушили треть домов и ударили чуть ли не в каждый двор.

А иногда заезжали на единственную в селе улицу и хаотично стреляли по домам и заборам, чтобы напугать местных.

Небольшое село в 50 км от Киева полностью оккупировать в марте прошлого года россиянам так и не удалось. Здесь была так называемая серая зона. Со стороны россиян время от времени изрядно прилетало. В том, что били именно оккупанты, люди не сомневаются — было хорошо видно.

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Так прилетело как-то и в дом Анатолия с Валентиной. Чудом уцелев, мужчина собрал жену, которая уже не ходила после инсульта, и вместе с соседями бросились уезжать.

Мы отсюда уехали, они (россияне — ред.) пару раз выстрелили. Перед нами три взрыва были, прямо перед машиной.

Как только Киевскую область от захватчиков освободили — пенсионер вернулся. Однако ни дома, ни гаража уже не было. Мужчина делится, что жена этого ужаса не увидела. Анатолий приехал в село уже сам.

Она вернулась в гробу уже сюда, потому что, когда мы уезжали отсюда, был обстрел. Она тогда сильно переволновалась.

Из людей в селе от вражеских обстрелов чудом никто не погиб. Почти все уехали, осталось только два человека. Как говорит Анатолий, ходили под “немцами”.

Мужчина не раз путает россиян с немецкими нацистами в разговоре. Потому что, говорит, об увиденном своими глазами не читал даже в книгах по истории.

Несмотря на пережитое, Анатолий сейчас пытается держаться, заготавливает дрова. Крыша над головой есть — польские благотворители привезли модульный домик.

Но мужчина все же очень мечтает о справедливости. Поэтому обо всех зверствах россиян в Почепине рассказывает правозащитникам из Центра гражданских свобод, которые фиксируют преступления российских военных в Украине. Инициативой Трибунал для Путина задокументировано уже более 30 тысяч преступлений.

Российские террористы хотели захватить Киев за три дня, в феврале и марте бросили на столицу большинство своих сил. Но недооценили украинцев, и успешная оборона Киева разрушила задуманный российский блицкриг. Читай, как оборонялась столица и почему россияне так боятся бабушек из Киевской области.

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