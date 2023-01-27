Кохана повернулась додому вже в труні: історія чоловіка, який втратив дружину та дім через злочини росіян на Київщині

Він втратив дім, дружину і навіть домашніх улюбленців. Пенсіонер Анатолій сам із маленького села Почепин на Київщині. Там росіяни повністю зруйнували третину будинків і поцілили ледь не у кожен двір.

А інколи заїжджали на єдину у селі вулицю і хаотично стріляли по хатах та парканах, щоб налякати місцевих.

Невеличке село, що за 50 км від Києва, повністю окупувати у березні минулого року росіянам так і не вдалося. Тут була так звана сіра зона. Зі сторони росіян час від часу добряче прилітало. Те, що били саме окупанти, селяни сумнівів не мають — було добре видно.

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Так прилетіло якось і до хати Анатолія з Валентиною. Дивом вцілівши, чоловік зібрав дружину, яка уже не ходила після інсульту, і разом з сусідами кинулися виїжджати.

Ми звідси виїхали, вони (росіяни — ред.) пару раз вистрелили. Перед нами три вибухи було, прямо перед машиною.

Щойно Київщину від загарбників звільнили — пенсіонер повернувся. Проте ані дому, ані гаража вже не було. Чоловік ділиться, що дружина цього жаху не побачила. Анатолій приїхав до села вже сам.

Вона повернулася в труні вже сюди, бо коли ми їхали звідси, був обстріл. Вона тоді сильно перехвилювалась.

З людей у селі від ворожих обстрілів дивом ніхто не загинув. Майже всі виїхали, лишилось тільки дві людини. Як говорить Анатолій, ходили під “німцями”.

Чоловік не раз плутає росіян із німецькими нацистами у розмові. Бо, каже, про те, що він бачив на власні очі, не читав навіть у книжках з історії.

Попри пережите Анатолій зараз намагається триматись, заготовляє дрова. Дах над головою є — польські благодійники привезли модульний будиночок.

Та чоловік усе-таки дуже мріє про справедливість. Тож про усі звірства росіян у Почепині розповідає правозахисникам з Центру громадянських свобод, які фіксують злочини російських військових в Україні. Ініціативою Трибунал для Путіна задокументовано уже понад 30 тисяч злочинів.

Російські терористи хотіли захопити Київ за три дні, у лютому та березні кинули на столицю більшість своїх сил. Але недооцінили українців, й успішна оборона Києва розтрощила задуманий російський бліцкриг. Читай, як оборонялася столиця й чому росіяни так бояться бабусь Київщини.

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