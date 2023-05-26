Оккупанты закрыли ее в СИЗО, потому что отказалась сотрудничать! История непокоренного директора из Луганской области

Оккупанты закрыли ее на неделю в СИЗО, потому что отказалась сотрудничать. Это история 52-летней Натальи Борис, директора Гречишкинского лицея Луганской области.

Российские войска оккупировали ее село, что в 40 километрах от Северодонецка, в первые дни полномасштабной войны.

Украли все, что только можно было: стиральную машину, два холодильника, посуду. Даже розетки выдернули, — вспоминает Наталья, как оккупанты хозяйничали в ее родной школе.

18 марта российские военные из школы уехали. В селе осталась комендатура окупантов. Наталья с коллегами взялись наводить порядок в учебном заведении, а впоследствии в районном отделе образования педагогам сообщили: либо те будут сотрудничать с новой так называемой властью, либо — на выход.

Из 13 учителей — восемь отказались увольняться или сотрудничать с их властью. А пять — согласилось. Директором российской школы решила стать заместительница Наталии.

Угроз не было никому в тот момент. Те пятеро, кто согласился, даже с радостью это делали.

Наталья из села не выезжала. Вместе с мужем ухаживала за свекровью. Но потом оккупанты пришли домой с обыском. Тогда забрали ноутбуки и телефоны, а также саму Наталью. Женщине натянули на голову мешок и завязали руки.

Так педагог оказалась в руках оккупантов в Старобельском СИЗО. В камере ее продержали неделю. Ничего не нашли и отпустили.

Женщина говорит, что интересная оговорка была: видеть Наталью в родном селе теперь не желают и лучше ей уехать.

Это было в сентябре. Но выехать сразу на подконтрольную Украине территорию семье удалось не сразу, поэтому выбирались через Россию.

До Днепра, где уже остановилась дочь, ехали пять дней. Сейчас Наталья уже снимает жилье с мужем и преподает дистанционно географию в Новоайдарском лицее. Туда ее взяли также заместителем директора. Но женщина до сих пор с болью в сердце смотрит в соцсетях, как в ее родном Гречишкинском лицее хозяйничают коллаборанты.

Однако, несмотря ни на что, педагог верит в украинскую победу и желает скорейшего наказания для предателей.

Не просто было вернуться на подконтрольную Украине территорию и Александру с женой. Они выжили после бомбежки драмтеатра, но попали в фильтрационный лагерь. Читай полную историю супругов из Мариуполя по ссылке.

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