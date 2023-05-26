Люди

Оккупанты закрыли ее в СИЗО, потому что отказалась сотрудничать! История непокоренного директора из Луганской области

София Богуцкая, региональный журналист программы Вікна-новини 26 мая 2023, 18:00

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