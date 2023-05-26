Люди

Окупанти закрили її у СІЗО, бо відмовилася зросійщувати дітей! Історія нескореної директорки з Луганщини

Софія Богуцька, регіональна журналістка програми Вікна-новини 26 Травня 2023, 18:00

Більше відео
0:04:11
Артем Редванський: історія викладача англійської про початок повномасштабної війни
Війна застала посеред ночі у потязі! Історія молодого викладача англійської про рідне місто та навчання переселенців
0:03:55
Батальйон К-2 на Донбасі
Думала, що їде у пекло… Легендарні бійці батальйону К-2 діляться життєвими спогадами
0:05:29
Микита Брозгаль
Народився у сорочці, а вижив — у Бахмуті! Неймовірна історія порятунку хлопчика, який був у п’яти сантиметрах від смерті
0:08:28
Історія евакуаційної бригади з Донецького напрямку: як рятують поранених
Найстрашніше — не довезти! Як працюють медики евакуаційної бригади просто на лінії фронту
Дивитись більше

Останні відео
0:04:45
Наталія Борис

Окупанти закрили її у СІЗО, бо відмовилася зросійщувати дітей! Історія нескореної директорки з Луганщини
0:04:11
Артем Редванський: історія викладача англійської про початок повномасштабної війни
Війна застала посеред ночі у потязі! Історія молодого викладача англійської про рідне місто та навчання переселенців
0:05:36
recovery
Фронт реабілітації набирає сили! Центр RECOVERY взявся вставити бійців на ноги
0:03:13
Окупанти закрили її у СІЗО, бо відмовилася зросійщувати дітей! Історія нескореної директорки з Луганщини
(Не) за всі гроші світу. Сезон полуниці наближається до піку
Карта бойових дій в Україні
Окупанти продовжують створювати ілюзію контролю: карта бойових дій в Україні 26 травня в режимі онлайн
0:02:55
Павербанк
Звичайні вінницькі студенти підтримують ЗСУ дизайнерськими павербанками — як це виглядає
0:06:33
Херсонщина
Жителі повертають рідну Херсонщину до життя. Внесок кожного неоціненний
0:03:55
Батальйон К-2 на Донбасі
Думала, що їде у пекло… Легендарні бійці батальйону К-2 діляться життєвими спогадами
0:05:29
Микита Брозгаль
Народився у сорочці, а вижив — у Бахмуті! Неймовірна історія порятунку хлопчика, який був у п’яти сантиметрах від смерті
0:04:15
Укрпошта
Мир — найвища цінність людства: що відомо про нові марки від Укрпошти
Більше відео
Артем Редванський: історія викладача англійської про початок повномасштабної війни
Читати далі
Війна застала посеред ночі у потязі! Історія молодого викладача англійської про рідне місто та навчання переселенців

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь