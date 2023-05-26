Окупанти закрили її у СІЗО, бо відмовилася зросійщувати дітей! Історія нескореної директорки з Луганщини

Окупанти закрили її на тиждень у СІЗО, бо відмовилася зросійщувати дітей. Це історія 52-річної Наталії Борис, директорки Гречишкінського ліцею, що на Луганщині.

Російські війська окупували її село, що за 40 кілометрів від Сєверодонецька, у перші дні повномасштабної війни.

Вкрали все, що тільки можна було: пральну машину, два холодильники, посуд. Навіть розетки повидирали, — згадує Наталія, як окупанти хазяйнували у її рідній школі.

18 березня російські військові зі школи виїхали. У селі лишилася комендатура окупантів. Пані Наталя з колегами взялися наводити лад у навчальному закладі, а згодом у районному відділі освіти педагогам повідомили: або ті співпрацюватимуть з новою так званою владою, або — на вихід.

З 13 вчителів — восьмеро відмовились звільнятись чи співпрацювати з їхньою владою. А п’ять — погодилося. Директоркою зросійщеної школи вирішила стати заступниця пані Наталії.

Погроз не було нікому на той момент. Ті п’ятеро, хто зголосився, навіть з радістю це робили.

Пані Наталія з села не виїжджала. Разом із чоловіком доглядали свекруху. Та згодом окупанти прийшли до неї додому з обшуком. Тоді забрали ноутбуки та телефони, а також саму Наталю. Жінці натягнули на голову мішок та зав’язали руки.

Так педагогиня опинилась у руках окупантів у Старобільському СІЗО. У камері її протримали тиждень. Нічого не знайшли та відпустили.

Жінка говорить, що цікава обмовка була: бачити Наталію у рідному селі тепер не бажають і їй краще поїхати.

Це було у вересні. Та виїхати на підконтрольну Україні територію родині вдалося не одразу, тож вибиралися через Росію.

До Дніпра, де вже зупинилася донька, дісталися на п’ятий день. Зараз Наталія вже винаймає житло з чоловіком та викладає дистанційно географію у Новоайдарському ліцеї. Туди її взяли також заступницею директора. Та жінка і досі із болем у серці дивиться у соцмережах, як у її рідному Гречишкінському ліцеї хазяйнують колаборанти.

Однак попри все, педагогиня вірить в українську перемогу та бажає скорішого покарання для зрадників.

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