Фермера спас белорус, а предприятие — чудо: история несокрушимости с Киевской области

Несмотря на войну, украинский бизнес выживает и развивается. Крупнейшая в Европе плантация органической голубики расположена в Киевской области.

В селе Катюжанка Киевской области именно разгар сбор урожая. На 150 гектарах территории местного предприятия уже шесть лет выращивают органическую голубику. Впрочем, прошлый сезон владельцы хозяйства запомнят на всю жизнь.

25 февраля 2022 года их камеры наблюдения зафиксировали движение первых колонн российской техники на Киев. Главный агроном Николай уже успел перевезти в село семью, чтобы переждать здесь вторжение россиян.

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Впрочем, именно Катюжанку россияне превратили в свою базу, местные оказались в заложниках, а плантации голубики стали транспортным узлом оккупантов. В середине марта Николай решил выезжать в сторону Беларуси.

У нас в машине было четверо взрослых и четверо детей. Мы подъехали, а они на нас прямо из танка дуло наставили.

Их спас знакомый фермер белорус, который по телефону убедил россиян, что семьи бегут к нему. Затем предлагал работу как в Польше и Литве, так и в Беларуси. Однако семья решила иначе и после деоккупации Киевской области вернулись домой.

Николай вместе с коллегами, когда зашли на территорию хозяйства, увидели, как россияне оставили после себя окопы, разруху, но кусты голубики выстояли.

Но самым большим вызовом стали заминированные поля. Военные тогда пошли навстречу, поэтому агропредприятие стало первым, которое могло использовать агродроны.

Вся техника была разграблена и разбита. Один из тракторов предприятия обнаружили в Чечне.

А теперь новый вызов: нехватка рабочих рук. Из-за массового выезда за границу в этом году едва набрали людей на сезонные работы.

Развозил продовольствие и воду под обстрелами, партизанил и чуть не расплатился жизнью. Грузин Серго Маркарян пережил оккупацию Бучи в 2022 году, все время помогая местным под носом у захватчиков. Читай историю Серго Маркаряна.

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