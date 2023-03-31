Раздавал продукты местным и партизанил — как грузин-бизнесмен пережил оккупацию Бучи

Развозил продовольствие и воду под обстрелами, партизанил и чуть не расплатился жизнью. Грузин Серго Маркарян пережил оккупацию Бучи в 2022 году, все время помогая местным под носом у захватчиков.

С того времени он и его кафе Джем в центре города стали символом борьбы за свободу, уверяют горожане.

Серго переехал в Бучу из Грузии девять лет назад и вскоре открыл здесь собственное кафе домашней кухни. До 24 февраля 2022 сюда ежедневно приходили жители города и соседних общин.

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Впрочем, то, что сейчас мы пьем кофе и чай в этом заведении, — чудо, говорит Серго и его жена Светлана. Потому что следующие несколько недель смерть преследовала их на каждом шагу.

Я надеялся, если мы две недели продержимся, будем все вместе помогать, то уже весь мир максимально нам будет сильно помогать, — говорит мужчина.

Несмотря на шок, 24 февраля супруги сразу перепрофилировали свою работу на помощь местным бесплатными обедами из кафе, не зная, насколько это будет опасно.

Когда 3 марта в дом семьи прилетели обломки снаряда, Серго вывез жену вместе с сыном Гио. А сам вернулся назад. Около недели он продолжал ездить оккупированной Бучей и раздавать продукты, которые покупал в Киеве.

Несмотря на полную оккупацию, мужчина также разведывал данные о враге, передавал их жене, а она — терробороне.

После освобождения региона деятельность заведения владельцы превратили в благотворительную: готовили здесь бесплатные обеды, а всю зиму во время блэкаутов без ограничений пускали местных греться и заряжать телефоны. Сейчас часть прибыли от кафе Серго и Светлана отдают на ВСУ.

Все ужасы оккупации Елена Захарович со своим мужем пережили с самого начала. Смотри, как супруги химиков из Бучи восстановили косметическую фабрику в эвакуации.

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