Работают на радость людям — как пекарня в Буче выстояла во время оккупации

Она выстояла во время российской оккупации, поэтому блэкауты ей не страшны. В Буче успешно работает пекарня Хатинка пекаря.

Ее построили во время карантина — два года назад, но теперь она стала своеобразным символом жизни. Как только город освободили от захватчиков, пекари вернулись, отстроили все уничтоженное и продолжили свое любимое дело.

Сейчас Хатинка пекаря стала одной из визиток израненной Бучи. Владелец пекарни Ярослав Бурковский рассказывает, что самое главное в бизнесе — желание, а не деньги. В команде заведения все энтузиасты.

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Меня это вдохновляет, обогащает. Дает мне энергию, силы. Каждое утро я знаю, зачем просыпаюсь, — говорит о выпечке пекарь Юрий Бойко.

Сейчас в хатке фактически второе рождение. Ведь во время оккупации россияне уничтожили все вокруг. После освобождения Бучи пекарня также волонтерила — бесплатно раздавала хлеб нуждающимся.

Сейчас хлеб пекут каждый день — и для армейцев, и для продажи. А веерные отключения электроэнергии поварам не страшны, ведь они готовят выпечку на дровах.

Выключение света сказывается на всех сферах жизни украинцев. Но затейливые предприниматели придумывают лайфхаки, как не терять эффективности. Читай, как работает бизнес без электроэнергии в Украине.

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