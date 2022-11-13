Працюють на радість людям — як пекарня в Бучі вистояла під час окупації

Вона встояла під час російської окупації, тому блекаути їй не страшні. У Бучі успішно працює пекарня Хатинка пекаря.

Її збудували під час карантину — два роки тому, та нині вона стала своєрідним символом життя. Щойно місто звільнили від загарбників, пекарі повернулись, відбудували все понищене і продовжили свою улюблену справу.

Нині Хатинка пекаря стала однією з візитівок зраненої Бучі. Власник пекарні Ярослав Бурківський розповідає, що найголовніше в бізнесі — бажання, а не гроші. У команді закладу всі ентузіасти.

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Мене це надихає, збагачує. Дає мені енергію, сили. Кожен ранок я знаю, навіщо прокидаюсь, — каже про випічку пекар Юрій Бойко.

Нині в Хатинці фактично друге народження. Адже під час окупації росіяни знищили все навкруги. Після звільнення Бучі пекарня також волонтерила — безкоштовно роздавала хліб тим, хто його потребував.

Зараз хліб печуть щодня і для армійців, і на продаж. А віялові відключення електроенергії кухарям не страшні, адже вони готують хліб на дровах.

Вимкнення світла б’є по всім сферам життя українців. Але вигадливі підприємці придумують лайфхаки, як не втрачати ефективності. Читай, як працює бізнес без електроенергії в Україні.

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