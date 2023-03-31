Роздавав харчі місцевим та партизанив — як грузин-підприємець пережив окупацію Бучі

Розвозив харчі та воду під обстрілами, партизанив і ледь не розплатився життям. Грузин Серго Маркарян пережив окупацію Бучі у 2022 році, увесь час допомагаючи місцевим під носом у загарбників.

Відтоді він і його кафе Джем у центрі міста стали символом боротьби за свободу, запевняють містяни.

Серго переїхав до Бучі з Грузії дев’ять років тому і незабаром відкрив тут власне кафе домашньої кухні. До 24 лютого 2022 року сюди щодня приходили жителі міста та сусідніх громад.

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Утім те, що зараз ми п’ємо каву і чай у цьому закладі, — диво, каже Серго та його дружина Світлана. Бо наступні кілька тижнів смерть переслідувала їх на кожному кроці.

Я сподівався, якщо ми два тижні протримаємося, всі разом допомагатимемо, то вже весь світ максимально нам сильно допомагатиме, — каже чоловік.

Попри шок, 24 лютого подружжя одразу перепрофілювало свою роботу на допомогу місцевим безкоштовними обідами з кафе, не знаючи, наскільки це буде небезпечно.

Коли 3 березня у дім родини прилетіли уламки снаряда, Серго вивіз дружину разом з їх сином Гіо. А сам — повернувся назад. Близько тижня він продовжував їздити окупованою Бучею і роздавати харчі, які купляв у Києві.

Попри повну окупацію чоловік також розвідував дані про ворога, передавав їх дружині, а вона — теробороні.

Після звільнення регіону діяльність закладу власники перетворили на благодійну: готували тут безкоштовні обіди, а всю зиму під час блекаутів без обмежень пускали місцевих грітися та заряджати телефони. Нині частину прибутку від кафе Серго та Світлана віддають на ЗСУ.

Усі жахіття окупації Олена Захарович зі своїм чоловіком пережили від самого початку. Дивись, як подружжя хіміків з Бучі відновило косметичну фабрику в евакуації.

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