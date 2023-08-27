Фермера врятував білорус, а підприємство — диво: історія незламності з Київщини

Попри війну український бізнес виживає і навіть розвивається. Найбільша у Європі плантація органічної лохини розташована на Київщині.

У селі Катюжанка Київської області саме у розпалі збір урожаю. На 150 гектарах території місцевого підприємства вже шість років вирощують органічну лохину. Утім минулий сезон власники господарства запам’ятають на все життя.

25 лютого 2022 року їхні камери спостереження зафіксували рух перших колон російської техніки на Київ. Головний агроном пан Микола вже встиг перевезти у село родину, щоб перечекати тут вторгнення росіян.

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Утім саме Катюжанку росіяни перетворили на свою базу, місцеві опинились в заручниках, а плантації лохини стали транспортним вузлом окупантів. У середині березня Микола вирішив виїжджати у сторону Білорусі.

У нас в машині було четверо дорослих та четверо дітей. Ми під’їхали, а вони на нас просто з танка дуло наставили.

Їх урятував знайомий фермер білорус, який телефоном переконав росіян, що сім’ї тікають до нього. Згодом пропонував роботу як в Польщі та Литві, так і в Білорусі. Та родина вирішила інакше та після деокупації Київщини повернулась додому.

Микола разом з колегами, коли зайшли на територію господарства, побачили, як росіяни залишили по собі окопи, розруху, але кущі лохини вистояли. Та найбільшим викликом стали заміновані поля. Військові тоді пішли назустріч, тому агропідприємство стало першим, яке могло використовувати агродрони.

Уся техніка була розграбована та розтрощена. Один із тракторів підприємства виявили аж у Чечні.

А зараз новий виклик: нестача робочих рук. Через масовий виїзд за кордон цьогоріч ледь набрали людей на сезонні роботи.

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