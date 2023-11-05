Теперь видятся только на кладбище: история погибшего морпеха Теодора Осадчего со слов мамы героя

Сейчас со своим сыном Галина может видеться только на кладбище. Хотя за восемь часов до гибели 21-летний Теодор Осадчий успокаивал маму и обещал, что они обязательно встретятся.

Он любил море и был неисправимым романтиком. Именно поэтому Теодор Осадчий попал в ряды 36 бригады морской пехоты. А через пять месяцев его не стало.

Теодор погиб во время бомбардировки казармы 36 бригады Николаевской области. Родные до сих пор приходят в себя после потери, но при этом не опускают руки и продолжают жить в память о Теодоре.

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История Теодора Осадчего

Чрезвычайно ласковый был ребенок. Он был очень благороден и всегда поступал благородно в любых случаях, — рассказывает Галина о сыне.

Мать делится, что не зря дала сыну такое особое имя, ведь оно означает “подарок Бога”. Таким он и был для нее всю свою недолгую жизнь.

В пять лет отличался быстрым развитием, поэтому раньше пошел в школу. Был исключительно развитым и в своих взглядах, ведь с детства проявлял патриотичность и любовь к Родине.

Кроме того, что имел казацкие корни, о чем свидетельствует даже фамилия, даже день рождения у него был в особую дату 14 октября, в которую ранее отмечали праздник Покровы, День украинского казачества и День защитников и защитниц Украины. В этот день решил пойти на службу.

В свой 21 день рождения сказал, что пойдет к военкому, чтобы присоединиться к украинской армии. А поскольку с детства любил море, был романтиком и говорил, что будет капитаном, решил присоединиться к рядам 36 бригады морской пехоты.

Когда началась полномасштабная война, Теодор Осадчий находился с собратьями в Каменце-Подольском, где парням и предлагали остаться. Однако они не согласились и решили вернуться в свою часть.

В канун гибели Галина почувствовала панический страх за сына, поэтому решилась позвонить и впервые за время полномасштабной войны услышать голос Теодора. Военный был спокоен и обещал маме встретиться. Однако 18 марта 2022 года российские оккупанты сбросили бомбы на казарму парня.

В тот момент женщина очнулась, но еще не знала, что произошло. О гибели Теодора ее сообщил старший сын Адам, который до сих пор не может говорить о случившемся.

Теперь Галина навещает сына на кладбище. Делится, что после его гибели потеряла сон, поэтому спасается молитвами за пленных. Мать говорит, что даже впервые улыбнулась со дня трагедии только когда услышала известие о масштабном обмене 21 сентября 2022 года.

Сердце болит не только за своим ребенком, но и всеми, кто сегодня в плену.

Не менее страшным для семей военных остается известие о плене. Читай, что рассказала жена военного о пленении мужа и его адаптации.

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