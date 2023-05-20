Родители в плену, а дочь — в оккупации! Невероятная история семьи из Мариуполя

Игорь — морпех. Он сам родом из Мариуполя, там и служил. В городе его и застала полномасштабная война. Их с женой, тоже военной, еще 23 февраля по тревоге вызвали в часть. Дальше тяжелые бои, а потом супруги попали в плен, который для Игоря длился около года.

Мужчина говорит, какое счастье было снова вдохнуть свободу, когда меньше месяца назад его обменяли.

В плену было очень тяжело, но украинский воздух и леса, земля — добавили сил и какого-то боевого духа.

За время порабощения он потерял более 50 кг веса. Но вспоминает, что россияне любили давить еще и морально: заставляли петь российский гимн и следили, чтобы пленные держали руку у сердца, потому что они будто бы тоже теперь россияне.

Оккупанты неоднократно говорили, что Украины уже не осталось.

Единственное, что не давало сломаться — это мысль о пятилетней дочери Анне-Марии, которой во время последнего разговора пообещал подарить динозавра.

Девочку родители перед полномасштабной войной оставили родителям мужа, проживающим недалеко от Мариуполя. Сказали выезжать, если ситуация обострится. Поэтому в плену оба были уверены, что ребенок в безопасности.

Но оказалось, что эвакуироваться семье не удалось. Поэтому, когда Екатерина вышла из плена в феврале, то была просто шокирована, когда узнала, где ее дочь.

Шеф-редактор ДНК. Свои Виктория Писарец рассказывает, что, к сожалению, такие случаи не редки и с подобным запросом к ней обращаются и другие родители, чей ребенок до сих пор в оккупации.

Поэтому в новом выпуске проекта в это воскресенье 21 мая в 21:00 можно будет увидеть не только полную историю Игоря и Екатерины и их поисков дочери, но еще двух матерей, которые пытаются вернуть своих детей.

Некоторым родителям все же удается вывезти своих детей из-под обстрелов. Однако на этом пути их ждут другие испытания. Читай история многодетной мамы с Донбасса об эвакуации малышей.

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