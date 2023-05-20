Батьки у полоні, а донька — в окупації! Неймовірна історія родини з Маріуполя

Ігор — морпіх. Він сам родом з Маріуполя, там і служив. У місті його й застала повномасштабна війна. Їх з дружиною, яка теж військова, ще 23 лютого по тривозі викликали у частину. Далі тяжкі бої й зрештою подружжя потрапило у полон, який для Ігоря тривав близько року.

Чоловік говорить, як щастя було знову вдихнути свободу, коли менше ніж місяць тому його обміняли.

У полоні було дуже важко, але українське повітря та ліси, земля — додали сил та якогось бойового духу.

За час поневолення він втратив понад 50 кілограмів ваги. Та згадує, що росіяни любили тиснути ще й морально: змушували співати російський гімн та слідкували, аби полонені тримали руку біля серця, бо вони нібито теж тепер росіяни.

Окупанти неодноразово говорили, що України вже не залишилось.

Єдине, що не давало зламатися, — це думка про п’ятирічну доньку Анну-Марію, якій під час останньої розмови пообіцяв подарувати динозавра.

Дівчинку батьки перед повномасштабною війною залишили батькам чоловіка, які мешкають неподалік Маріуполя. Сказали виїздити, якщо ситуація загостриться. Тому у полоні обоє були впевнені, що дитина у безпеці.

Та виявилось, що евакуюватись родині не вдалося. Тому коли Катерина вийшла з полону у лютому, то була просто шокована, коли дізналась, де її донька.

Шеф-редакторка ДНК. Свої Вікторія Писарець розповідає, що, на жаль, такі випадки не поодинокі й з подібним запитом до неї звертаються й інші батьки, чия дитина досі в окупації.

Тому у новому випуску проекту цієї неділі 21 травня о 21:00 можна буде побачити не лише повну історію Ігоря та Катерини та їхніх пошуків доньки, але й ще двох матерів, які намагаються повернути своїх дітей.

Деяким батькам все ж таки вдається вивезти своїх дітей з-під обстрілів. Однак на цьому шляху їх чекають інші випробування. Читай історію багатодітної мами з Донеччини про евакуацію малечі.

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