Одному Богу известно, как мы там выжили! Удивительная история защитников Мариуполя, которые два месяца жили под землей

За год до начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины Андрей уволился из Нацгвардии по состоянию здоровья. Но 24 февраля решил снова взять в руки оружие, чтобы защищать родной Мариуполь.

Его подразделение сразу разместили на Азовстали, чтобы заниматься организацией связи. Работать приходилось без света, подключая оборудование к генераторам. Под бомбами находили остатки топлива. Это было необходимо, чтобы командиры, даже в полном окружении, могли общаться с подразделениями.

Во время одного выезда на позицию враг нанес авиаудар. После этого тело Андрея было усеяно осколками снаряда. Мужчину даже успели прооперировать, но ногу спасти не удалось.

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Сначала Андрей находился в госпитале в центре города, а затем его перевезли в бункер Азовстали, где раненых постоянно перемещали — россияне намеренно отслеживали их и прицельно обстреливали.

Одному Богу известно, как мы там выжили.

Вместе с другими ранеными Андрей провел два месяца под землей. Все его мысли тогда были о семье и жене с двумя дочерьми, которые оставались в городе. Но живы ли его родные, мужчина не знал.

Связи с близкими не было 111 дней. Андрей со слезами на глазах говорит, что оказалось — им удалось выжить и выехать в Киев. Теперь, по возвращении из плена, мужчина смог снова увидеть свою семью.

Удалось встретиться и с побратимом, с которым служили в одной бригаде. Оба потеряли ногу. Но, несмотря на все препятствия, мужчины стремятся вернуться в ряды Нацгвардии — протезы не помеха на пути к победе.

Однако некоторым защитникам Мариуполя сейчас остается только надеяться на возвращение из плена, а некоторые уже никогда не увидят самых родных людей. Читай историю мариупольской поэтессы, которая вышла замуж на Азовстали и потеряла мужа.

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