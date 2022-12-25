Люди

Одному Богу відомо, як ми там вижили: вражаюча історія захисників Маріуполя, які два місяці жили під землею

Христина Величанська 25 Грудня 2022, 19:00

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