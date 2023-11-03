Мы будем сражаться ради нашего будущего. Как артиллеристы отрабатывают по врагам

Они прикрывают пехоту, помогают штурмовикам продвигаться вперед и есть желаемой целью для врага. До 24 февраля артиллерийские войска были отведены от линии разграничения на 30 км. Но начало полномасштабной войны стало и началом войны артиллерии.

В настоящее время бойцы этого рода войск отмечают свой профессиональный праздник. Как несут службу украинские артиллеристы на нуле и как можно их поздравить, — рассказываем дальше.

Боец с позывным Кент на войне уже четыре года. Но за свой боевой опыт он в первый раз видит, что враг сунул такими большими колоннами.

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— Но ребята изо дня в день отбивали штурм. Через неделю уже колонны не шли, — резюмирует боец.

Мотивации военным добавляют детские рисунки, которые сюда привозят волонтеры. Так, в боевой машине на военных смотрит солнце, аккуратно выведенная детской рукой.

Мы будем биться ради нашего будущего, будем до конца, — говорят военные, показывая на рисунок.

Добавляют: в новое время приходится придумывать и новые техники боя. Вместе с артиллерией работают и дроны, которых сейчас на фронте нужно больше.

Помочь артиллеристам 24 бригады можно по карте: 5375 4112 0833 2093.

Помочь нужно и женщинам на войне, защищающим жизнь других гражданских. Недавно женское движение Veteranka запустило сбор-игру в поддержку военнослужащих.

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