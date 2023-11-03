Люди

Ми будемо битися заради нашого майбутнього. Як артилеристи відпрацьовують по ворогах

Вікторія Мельник, журналістка сайту Костянтин Мельников, журналіст програми Факти ICTV 03 Листопада 2023, 20:00
артилерія

Більше відео
0:04:35
Вікторія
Шостий рік у ЗСУ! Історія 24-річної командирки відділенням зенітно-артилерійського взводу Руни
0:02:42
Військовий на псевдо Діджей
Проміняв клубні вечірки та музику на гуркіт автомата! Історія бійця на псевдо Діджей
0:20:53
Владислав Бувалкін
Маємо пам’ятати кожного: дружина загиблого Героя України про перейменування вулиць та місію кожного українця
0:05:07
Міни на Харьківщині
Підірвались на мінах, отримали протези, але повернулись на роботу. Історія двох вибухотехніків
Дивитись більше

Останні відео
0:06:31
світло

Як заощаджувати світло від коридору до кухні — поради та лайфхаки
0:03:34
артилерія
Ми будемо битися заради нашого майбутнього. Як артилеристи відпрацьовують по ворогах
Законопроект №10195: що відомо про штрафи за порушення комендантської години
Кругленька сума за порушення комендантської години — у Нацполіції розповіли про штрафи для громадян та бізнесу
0:05:55
гепатит А
Лабораторні дослідження тривають: чи пошириться гепатит А областями України
0:06:02
Ситуація в Авдіївці сьогодні 3 листопада 2023: що відомо
Окупанти готують третю хвилю штурмів? Яка ситуація в Авдіївці 3 листопада
0:09:40
Міноборони непродуктивно використало понад 7 млрд: куди поділися гроші
Понад 7 млрд грн “зникли”? Рахункова палата оприлюднила дані про витрати Міноборони
Нова пошта термінал Харків
Удар по терміналу Нової пошти під Харковом: подробиці трагедії та кількість жертв — оновлено
0:00:53
День ракетних військ тa артилерії — привітання Залужного
День ракетних військ та артилерії — що роблять “боги війни”
0:07:33
Збір Почуй військову: 100 млн на теплий одяг та взуття
Після полону та обстрілів не лишається нічого! Збір на теплий одяг та взуття для військовослужбовиць
Карта бойових дій в Україні
Карта бойових дій 3 листопада 2023: де йдуть бої сьогодні в режимі онлайн
Більше відео
світло
Читати далі
Як заощаджувати світло від коридору до кухні — поради та лайфхаки
Законопроект №10195: що відомо про штрафи за порушення комендантської години
Читати далі
Кругленька сума за порушення комендантської години — у Нацполіції розповіли про штрафи для громадян та бізнесу

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь