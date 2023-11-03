Ми будемо битися заради нашого майбутнього. Як артилеристи відпрацьовують по ворогах

Вони прикривають піхоту, допомагають штурмовикам просуватись вперед та є бажаною ціллю для ворога. До 24 лютого артилерійські війська були відведені від лінії розмежування на 30 кілометрів. Але початок повномасштабної війни став і початком війни артилерії.

Нині бійці цього роду військ відзначають своє професійне свято. Як несуть службу українські артилеристи на нулі та як можна їх привітати — розповідаємо далі.

Боєць на псевдо Кент на війні вже чотири роки. Та за свій бойовий досвід він вперше бачить, що ворог сунув такими великими колонами.

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— Але хлопці день у день відбивали штурм. За тиждень вже колони не йшли, — резюмує боєць.

Мотивації військовим додають дитячі малюнки, що їх сюди привозять волонтери. Так, у бойовій машині на військових дивиться сонечко, акуратно виведене дитячою рукою.

Ми будемо битися заради нашого майбутнього, будемо до кінця, — кажуть військові, показуючи на малюнок.

Додають: у нові часи доводиться вигадувати й нові техніки бою. Разом з артилерією працюють й дрони, яких зараз на фронті потрібно більше.

Допомогти артилеристам 24 бригади можна за карткою: 5375 4112 0833 2093.

Допомогти потрібно й жінкам на війні, які боронять життя інших цивільних. Нещодавно жіночий рух Veteranka запустив збір-гру на підтримку військовослужбовиць.

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