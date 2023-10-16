Люди потеряли все, но остались в живых. Как Харьков-железобетон приходит в себя после атаки 6 октября

В Харькове устраняют последствия ракетных ударов, которые Россия нанесла по городу 6 октября. Тогда погибли два человека, в том числе — десятилетний мальчик. Ещё три десятка жителей получили ранения.
Жителей трехэтажки на улице Тарасенко, которая изуродована больше всего, расселили в гостинице. От удара верхний этаж дома вырвало, нет коммуникаций, жить там невозможно.
В общей сложности двумя Искандерами повреждено более сотни домов. Что помнят жители о том страшном дне, рассказываем дальше.
Александр открыл двери своей гостиницы для всех, кто потерял жилье, ещё 24 февраля 2022 года. Сначала сюда приехали жители Салтовки, потом из области: Купянска, Волчанска. Теперь здесь живут и более 20 человек из дома, пострадавшего 6 октября.
И, хотя у самого — долг в размере двух миллионов гривен, но из пострадавших денег не берет.
Марина и Сергей Нелюби и сами волонтерили, пока не потеряли все, что имели.
— Нас спасли толстые стены старого дома. Мы вышли оттуда только с синяками и царапинами, хотя прилетело совсем рядом, — рассказывает мужчина.
Марина же вспоминает, как в то утро над её головой пролетела оконная рама. Хотя стены и целы, но повреждено все: мебель, канализация, водопровод и электричество.
Марина же вспоминает, как в то утро над её головой пролетела оконная рама. Хотя стены и целы, но повреждено все: мебель, канализация, водопровод и электричество.
В настоящее время продолжаются восстановительные работы, к зиме постараются подать отопление до четырех из пяти подъездов.
Недавно всю Украину шокировала и другая трагедия: российские военные обстреляли поселок Гроза в Харьковской области. Что рассказали очевидцы этого теракта, мы рассказывали раньше.
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