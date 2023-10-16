Люди втратили все, але залишилися живими. Як Харків-залізобетон оговтується після атаки 6 жовтня

У Харкові усувають наслідки ракетних ударів, яких Росія завдала по місту 6 жовтня. Тоді загинули двоє людей, зокрема десятирічний хлопчик. Ще три десятки жителів зазнали поранень.

Мешканців триповерхівки на вулиці Тарасенка, яка понівечена найбільше, розселили у готелі. Від удару верхній поверх будинку вирвало, немає комунікацій, а жити там неможливо.

Загалом двома Іскандерами пошкоджено понад сотню будинків. Що памʼятають мешканці про той страшний день, розповідаємо далі.

Зараз також дивляться

Пан Олександр відчинив двері свого готелю для всіх, хто втратив житло, ще 24 лютого 2022 року. Спочатку сюди приїхали жителі Салтівки, потім — з області: Купʼянська, Вовчанська. Тепер тут живуть й понад 20 людей з будинку, що постраждав 6 жовтня.

І, хоч і сам має борг в розмірі два мільйони гривень, та з постраждалих коштів не бере.

Марина та Сергій Нелюби й самі волонтерили, допоки не втратили все, що мали.

— Нас врятували товсті стіни старого будинку. Ми вийшли звідти лише з синцями та подряпинами, хоча прилетіло зовсім поруч, — розповідає чоловік.

Марина ж пригадує, як того ранку над її головою пролетіла віконна рама. Хоч стіни й цілі, та ушкоджено все: меблі, каналізація, водопровід та електрика.

Нині тривають відновлювальні роботи, до зими намагатимуться подати опалення до чотирьох із пʼяти підʼїздів.

Нещодавно всю Україну заціпило й перед іншою трагедією: російські військові обстріляли селище Гроза на Харківщині. Що розповіли очевидці того теракту, ми розповідали раніше.

А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.

Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.