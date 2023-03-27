Вместе отбивают вражеские атаки и подают друг другу патроны: как отец и сын вместе держат позиции на передовой

26-летний Денис добровольцем пошел защищать свою страну. Решение сына побудило и отца, но ему попасть в подразделение удалось с третьей попытки.

Владимир бывший пограничник, потому ему говорили, что он в резерве.

Потом скандал устроил и меня взяли.

Уже больше года в одном подразделении служат отец и сын. Оба пулеметчика отдельной бригады ТРО Днепра. Под мощным и регулярным огнем они отражают атаки россиян.

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Мужчины рассказывают, что тактика врага не меняется — оккупанты давят и количеством личного состава, и тяжелой техникой.

Один из боев запомнился особенно. К позициям почти вплотную приблизились полтора десятка россиян. Из крупнокалиберного пулемета Браунинг отец и сын отрабатывали поочередно и подавали патроны друг другу.

Это утреннее сражение длилось всего десять минут. Военные рассказывают: удержать преимущество на поле боя удалось, потому что открыли огонь первыми и действовали слаженно. А еще благодаря вооружению. От американского пулемета, говорят, оккупанты просто обезумевают.

Но не вооружением единственным. Настоящие спасительницы на самых сложных участках фронта — маневровые и проходные автомобили.

Атаки продолжаются. Но, несмотря на постоянные штурмы и наступления врага, украинские бойцы достойно держат фронт.

Также раньше мы рассказывали историю бахмутских терробороновцев, защищающих всю страну.

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