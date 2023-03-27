Разом відбивають ворожі атаки та подають один одному патрони: як батько та син разом тримають позиції на передовій

26-річний Денис добровольцем пішов боронити свою країну. Рішення сина спонукало й батька, але йому потрапити до підрозділу вдалося з третьої спроби.
Володимир колишній прикордонник, тому йому говорили, що він у резерві.
Потім скандал учинив і мене взяли.
Потім скандал учинив і мене взяли.
Уже понад рік в одному підрозділі служать батько та син. Обидва кулеметники окремої бригади ТрО Дніпра. Під потужним та регулярним вогнем вони разом відбивають атаки росіян.
Чоловіки розповідають, що тактика ворога не змінюється — окупанти тиснуть і кількістю особового складу, і важкою технікою.
Один із боїв запам’ятався особливо. До позицій майже впритул наблизилися півтора десятка росіян. З крупнокаліберного кулемета Браунінг батько та син відпрацьовували по черзі й один одному подавали патрони.
Той ранковий бій тривав всього десять хвилин. Військові розповідають: утримати перевагу на полі бою вдалося, бо відкрили вогонь першими та діяли злагоджено. А ще завдяки озброєнню. Від американського кулемету, кажуть, окупанти просто скаженіють.
Та не озброєнням єдиним. Справжні рятівниці на найскладніших ділянках фронту — маневрові та прохідні автівки.
Атаки продовжуються. Та попри постійні штурми та наступи ворога, українські бійці гідно тримають фронт.
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