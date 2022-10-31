Спаслись из-под обстрелов и возобновили бизнес — как смелые николаевцы обустроились в Одессе

Семья переселенцев из Николаева открыла собственное кафе в Одессе. Похожее имели в родном городе. Но постоянные атаки оккупантов заставили покинуть дом.

В заведение позвали работать земляков. Сначала клиентами были николаевцы, также спасавшиеся от войны. А потом и одесситы полюбили новое место.

Первые семь месяцев войны владелица заведения Татьяна Звиададзе с двумя малолетними детьми и мужем находились в Николаеве. Но потом ради безопасности малышей семья решила перебраться в Одессу.

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Скажу честно, это было очень трудно с двумя маленькими детьми. Мы прятались по подвалам, ходили в укрытие. Каждую ночь ложишься спать — это как рулетка. Не знаешь, в какой дом прилетит, — делится женщина.

После приезда в Одессу супруги решили не сомневаться и открыть свое заведение и здесь. Ведь это рабочие места для людей и налоги в бюджет, а вера в победу Украины с каждым днем только ​​крепнет.

Работники говорят, что главное сейчас — делать свое дело с любовью ради общей победы.

35-летний переселенец из Донецкой области Константин также возобновил свое дело на новом месте — в Днепре. Смотри, как бизнесмен из Краматорска делает заборы по собственной технологии.

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