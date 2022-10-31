Врятувались з-під обстрілів та відновили бізнес — як сміливі миколаївці облаштувались в Одесі

Родина переселенців з Миколаєва відкрила власне кафе в Одесі. Схоже мали в рідному місті. Та постійні атаки окупантів змусили покинути домівку.

До закладу покликали працювати земляків. Спершу клієнтами були миколаївці, які також рятувались від війни. А згодом і одесити полюбили нове місце.

Перші сім місяців війни власниця закладу Тетяна Звіададзе з двома малолітніми дітьми та чоловіком перебували в Миколаєві. Та згодом задля безпеки малечі родина вирішила перебратись до Одеси.

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Скажу чесно, це було дуже складно з двома маленькими дітьми. Ми ховались по підвалах, ходили в укриття. Кожної ночі лягаєш спати — це як рулетка. Не знаєш, у який будинок прилетить, — ділиться жінка.

Після приїзду в Одесу подружжя вирішило не сумніватись та відкрити свій заклад і тут. Адже це робочі місця для людей та податки в бюджет, а віра в перемогу України з кожним днем лише міцнішає.

Працівники кажуть, що головне зараз — робити свою справу з любов’ю заради спільної перемоги.

35-річний переселенець з Донеччини Костянтин також відновив свою справу на новому місці — в Дніпрі. Дивись, як бізнесмен з Краматорська робить паркани за власною технологією.

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