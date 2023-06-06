Как происходит боевой вылет военных вертолетов? Пилот Викинг про особенные задачи на передовой

Украинские военные лётчики держат оборону нашего неба. Каждый раз мы удивляемся их мастерству, ведь они могут противостоять врагу, у которого больше самолетов и вертолетов, к тому же — с более мощными характеристиками.

Пилот вертолета Ми-24 с позывным Викинг в эфире телемарафона Єдині новини рассказал о боевых вылетах и основных задачах на линии фронта. Он также отметил, что реальность полетов отличается от теории в книгах, а Украина пишет новую историю.

За плечами Викинга — более 100 вылетов и полеты на минимальных высотах. Впрочем, он говорит, что такое количество вылетов среднее в армейской авиации.

— Есть очень талантливые ребята, которые остаются инкогнито и работают гораздо больше, выполняют сверхсложные задачи, такие как полеты на Азовсталь и остров Змеиный, — рассказывает Викинг.

О боевом вылете вертолета

— В целом, повседневная наша работа — это поддержка пехоты. Нам от командования может поступить запрос на использование авиации, что нужно поддержать ребят на каком-то направлении. Мы получаем цель, по которой нужно отработать.

Быстро готовимся, оцениваем ситуацию, чтобы это было безопасно не только для нас, но и для солдат и офицеров, которые находятся на передовой. Чтобы была поражена цель, и не задеть наших, — объясняет пилот вертолета.

Он рассказывает, что есть определенные критерии, по которым можно отказаться от вылета: когда цель слишком близко к нашим позициям.

Викинг подчеркивает, что вертолеты не ведут воздушных боев, ведь их цели наземные: живая сила, легкая бронированная техника и т.д. Но тактика отличается от теории в советских учебниках. По словам пилота, современная тактика пишет себя сама во время боевых действий.

Каждый день мы черпаем для себя что-то новое и пытаемся использовать это, — говорит он.

Каждый вылет для пилотов сложный и опасный, ведь они не знают, что их ожидает. Но они все равно выполняют свою работу. Ранее украинские пилоты рассказали, как доставляли помощь на вертолетах в Мариуполь.

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