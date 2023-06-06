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Як відбувається бойовий виліт військових гелікоптерів? Пілот Вікінг про особливі завдання на передовій

Богдана Макалюк, редакторка сайту 06 Червня 2023, 15:00
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