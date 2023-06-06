Як відбувається бойовий виліт військових гелікоптерів? Пілот Вікінг про особливі завдання на передовій

Українські військові льотчики тримають оборону нашого неба. Щоразу ми дивуємося їхній майстерності, адже вони можуть протистояти ворогу, який має більше літаків та гвинтокрилів із потужнішими характеристиками.

Пілот гелікоптера Мі-24 на псевдо Вікінг в ефірі телемарафону Єдині новини розповів про бойові вильоти та основні завдання на лінії фронту. Він також зазначив, що реальність польотів відрізняється від теорії в книжках, а Україна пише нову історію.

Чоловік має у своїй практиці понад 100 вильотів та польоти на мінімальних висотах. Утім, він каже, що така кількість вильотів є середньою в армійській авіації.

— Є дуже талановиті хлопці, які залишаються інкогніто та працюють набагато більше, виконують надскладні завдання, як-от польоти на Азовсталь та острів Зміїний, — розповідає Вікінг.

Про бойовий виліт гелікоптера

— У цілому, повсякденна наша праця — це підтримка піхоти. Нам через командування може надійти запит на використання авіації, що потрібно підтримати хлопців на якомусь напрямку. Ми отримуємо ціль, по якій треба відпрацювати.

Швидко готуємося, оцінюємо ситуацію, щоб це було безпечно не лише для нас, а й для солдатів та офіцерів, які перебувають на передовій. Щоб була вражена ціль, і не зачепити наших, — пояснює пілот гелікоптера.

Він розповідає, що є певні критерії, за якими можна відмовитися від вильоту: коли ціль надто близько до наших позицій.

Вікінг наголошує, що гвинтокрили не ведуть повітряних боїв, адже їхні цілі наземні: жива сила, легка броньована техніка тощо. Але тактика відрізняється від теорії у радянських підручниках. За словами пілота, сучасна тактика пишеться сама під час бойових дій.

Щодня ми черпаємо для себе щось нове та пробуємо це використовувати, — говорить він.

Кожен виліт для пілотів складний та небезпечний, адже вони не знають, що на них очікує. Але вони все одно виконують свою роботу. Раніше українські пілоти розповіли, як доставляли допомогу на гвинтокрилах у Маріуполь.

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