Принять теплый душ и постирать вещи на передовой. Уникальные банные комплексы для бойцов ВСУ

Харьковские предприниматели изготовляют и бесплатно передают военным на передовой мобильные банные комплексы, ведь на фронте после жары, дождей или грязи горячий душ — одно из самых заветных желаний для бойцов. Производители сейчас активно ищут средства, потому что спрос на бани очень высокий.

До полномасштабной войны Евгений Кравченок с братом имел сварочный цех, в марте 2022 года были под обстрелами, затем решили спасать семьи и выезжать из Харькова.

По словам Евгения, по приезду в Киев думали, чем могут помочь военным. Командой решили делать бани. В столице к ним присоединился Геннадий, инженер по образованию. Тогда стали работать над первым прототипом. Комплекс назвали Водограй.

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Как устроен мобильный банный комплекс

Сейчас уже дорабатывают 11 банный комплекс, он рассчитан на 1 тонну воды, баки можно заполнять любой водой, ведь здесь есть фильтр, насос, шланг. Поэтому воду можно даже залить из озера.

Комплекс автономен и удобен в использовании, воду можно нагреть на дровах или углях. Можно не только принять душ, но и постирать форму, ведь в каждом комплексе расположены две стиральные и две сушильные машинки. Чтобы они могли работать, есть генератор. Комплекс небольшой, мобильный и манёвренный.

Такие мобильные банные комплексы уже работают на Харьковском, Запорожском и Донецком направлениях. Стоимость комплекса 400-700 тыс. грн, в зависимости от размера и комплектации. Предприниматели ищут средства на производство вместе с благотворительными организациями.

Военные работают в тяжелых условиях на передовой, мы с трудом можем представить, как именно. Ранее украинские военные показали свои будни на передовой.

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