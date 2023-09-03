Прийняти теплий душ та випрати речі на передовій. Унікальні лазневі комплекси для бійців ЗСУ

Харківські підприємці виготовляють і безкоштовно передають військовим на передовій мобільні лазневі комплекси, адже на фронті після спеки, дощів чи багнюки гарячий душ — одне з найбажаніших для бійців. Виробники нині активно шукають кошти, бо попит на лазні дуже високий.
До повномасштабної війни Євген Кравчонок з братом мали зварювальний цех, у березні 2022 рок були під обстрілами, потім вирішили рятувати родини та виїжджати з Харкова.
За словами Євгена, після приїзду до Києва думали, чим можуть допомогти військовим. Командою вирішили робити лазні. У столиці до них приєднався Геннадій, він інженер за освітою. Тоді почали працювати над першим прототипом. Комплекс назвали Водограй.
Зараз уже доробляють 11 лазневий комплекс, він розрахований на 1 тонну води, баки можна заповнювати будь-якою водою, адже тут є фільтр, помпа, шланг. Тому воду можна навіть залити з озера.
Комплекс автономний та зручний у користуванні, воду можна нагріти на дровах чи вугіллі. Можна не лише прийняти душ, але й попрати форму, адже у кожному комплексі розміщені дві пральні та дві сушильні машинки. Щоб вони могли працювати, є генератор. Комплекс, невеликий, мобільний та маневровий.
Такі мобільні лазневі комплекси вже працюють на Харківському, Запорізькому й Донецькому напрямках. Вартість комплексу 400-700 тис. грн, залежно від розміру та комплектації. Підприємці шукають кошти на виробництво разом з благодійними організаціями.
Військові працюють у тяжких умовах на передовій, ми тяжко можемо уявити, як саме. Раніше українські військові показали свої будні на передовій.
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