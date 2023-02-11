“Меня берут за шею, могут задушить…” Почему во время войны уровень домашнего насилия вырос

Специалисты говорят, что во время полномасштабной войны в Украине вырос уровень домашнего насилия. Ситуация особенно критична в областях.

Поэтому по всей стране сейчас работает уже около 130 мобильных бригад по противодействию домашнему насилию. Команда психологов, врачей и социальных работников ездит в маленькие села, чтобы выявлять такие случаи и помогать жертвам.

К тому времени не было помощи ни таких организаций, ни психологов, это была тема, которая не обсуждалась, — рассказывает пострадавшая от домашнего насилия Елена.

Если вы или ваши знакомые страдаете от домашнего насилия, обязательно обращайтесь в полицию или на национальную горячую линию: 116 123 или 0 800 500 335.

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На одном из таких выездов в Одесской области побывали и наши корреспонденты. Как это было — смотри на Вікнах.

Раньше мы рассказывали о чат-боте, куда можно сообщить о сексуальном насилии во время войны.

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