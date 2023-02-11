Люди

“Мене беруть за шию, можуть задушити…” Чому під час війни рівень домашнього насильства виріс

Олександра Ченкова, регіональна журналістка програми Вікна-новини 11 Лютого 2023, 22:00

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Домашні насильства

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