“Мене беруть за шию, можуть задушити…” Чому під час війни рівень домашнього насильства виріс

Фахівці кажуть, під час повномасштабної війни в Україні зріс рівень домашнього насильства. Ситуація особливо критична в областях.

Тому по всій країні нині працює уже близько 130 мобільних бригад з протидії домашньому насильству. Команда з психологів, лікарів та соціальних працівників їздить до маленьких сіл аби виявляти такі випадки та допомагати жертвам.

На той час не було допомоги ні таких організацій, ні психологів, це була така тема, яка не обговорювалась, — розповідає постраждала від домашнього насильства Олена.

Якщо ви або ваші знайомі потерпаєте від домашнього насильства, обов’язково звертайтеся до поліції або на національну гарячу лінію: 116 123 або 0 800 500 335.

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