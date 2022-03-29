Эта история растрогала меня до слез — Сергей Притула об украинском народе

Недавно приняли постановление, упрощающее ввоз снаряжения для украинских бойцов. Одним из его инициаторов был Сергей Притула.

Является ли это постановление “волшебной пилюлей”, которая ускорит приезд необходимого оборудования?

Да. Хочу поблагодарить огромное количество, фактически армию украинских чиновников, к которым у меня и нашего общества всегда было очень много вопросов, порой даже претензий.

За последний месяц мобилизовались все, и даже те люди, от решений которых многое зависит. Это постановление упростит жизнь огромному количеству волонтеров малого и среднего звена.

Продолжают ли украинцы жертвовать деньги?

Эта история умиляет меня до слез. Когда ты просишь людей сбросить полмиллиона евро на приобретение беспилотных аппаратов, крайне необходимых нашим защитникам, производители дают срок два дня, а за шесть часов люди собирают еще большую сумму, это фантастическая история оперативности украинцев.

Очень трудно собирать средства под “размытые” задачи, но когда есть конкретная цель, люди моментально откликаются и вдохновляют своей жертвенностью.

Надеюсь, что украинцы из-за границы тоже будут помогать. Потому что те, кто находится здесь, жертвуют средства, отрывая от себя.

Большая просьба к диаспоре: уточняйте у волонтеров, что можно передавать.

Ранее мы рассказывали, как Scorpions изменили строку песни в поддержку Украины.