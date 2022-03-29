Эта история растрогала меня до слез — Сергей Притула об украинском народе

Недавно приняли постановление, упрощающее ввоз снаряжения для украинских бойцов. Одним из его инициаторов был Сергей Притула.
Да. Хочу поблагодарить огромное количество, фактически армию украинских чиновников, к которым у меня и нашего общества всегда было очень много вопросов, порой даже претензий.
За последний месяц мобилизовались все, и даже те люди, от решений которых многое зависит. Это постановление упростит жизнь огромному количеству волонтеров малого и среднего звена.
Эта история умиляет меня до слез. Когда ты просишь людей сбросить полмиллиона евро на приобретение беспилотных аппаратов, крайне необходимых нашим защитникам, производители дают срок два дня, а за шесть часов люди собирают еще большую сумму, это фантастическая история оперативности украинцев.
Очень трудно собирать средства под “размытые” задачи, но когда есть конкретная цель, люди моментально откликаются и вдохновляют своей жертвенностью.
Очень трудно собирать средства под “размытые” задачи, но когда есть конкретная цель, люди моментально откликаются и вдохновляют своей жертвенностью.
Надеюсь, что украинцы из-за границы тоже будут помогать. Потому что те, кто находится здесь, жертвуют средства, отрывая от себя.
Большая просьба к диаспоре: уточняйте у волонтеров, что можно передавать.
Ранее мы рассказывали, как Scorpions изменили строку песни в поддержку Украины.