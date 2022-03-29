Ця історія розчулює мене до сліз — Сергій Притула про український народ

Нещодавно ухвалили постанову, яка спрощує ввезення спорядження для українських бійців. Одним із її ініціаторів був Сергій Притула.

Чи є ця постанова “чарівною пігулкою”, що пришвидшить приїзд необхідного обладнання?

Так. Хочу подякувати величезній кількості, фактично армії українських чиновників, до яких у мене та нашого суспільства завжди було дуже багато запитань, деколи навіть претензій.

За останній місяць мобілізувалися всі, і ті люди, від рішень яких багато чого залежить. Ця постанова спростить життя величезній кількості волонтерів малої та середньої ланок.

Чи продовжують українці жертвувати кошти?

Ця історія розчулює мене до сліз. Коли ти просиш людей скинути півмільйона євро на придбання безпілотних апаратів, які вкрай необхідні нашим захисникам, виробники дають термін два дні, а за шість годин люди збирають ще більшу суму. Це фантастична історія оперативності українців.

Дуже важко збирати кошти під “розмиті” завдання, але коли є конкретна ціль, люди моментально відгукуються і надихають своєю жертовністю.

Сподіваюсь, що українці з-за кордону також допомагатимуть. Бо ті, хто знаходяться тут, жертвують кошти, відриваючи від себе.

Велике прохання до діаспор: уточнюйте у волонтерів, що можна передавати.

Раніше ми розповідали, як Scorpions змінили рядок пісні на підтримку України.