Самый счастливый и страшный день. История Саши, которая родилась в первые минуты полномасштабной войны

Маленькой Саше 8 июля было 500 дней. Она родилась во время оглашения полномасштабного вторжения России на территорию Украины. Первые минуты жизни Саша провела в укрытии роддома под звуки взрывов.

Папа девочки — кадровый военный, поэтому на фронте с первых дней. Семья мечтает о победе и счастливом воссоединении. История маленькой Саши, которая родилась в первые минуты полномасштабной войны, в нашем материале.

Родилась в первые минуты войны: история маленькой Саши

Мать Саши, Анастасия, вспоминает период своей беременности. Она еще совсем юная, по уши влюбленная девушка, учится в университете, строит планы. Вдруг узнает новость: она станет мамой.

Сейчас также смотрят

Я сразу звоню мужу, чтобы рассказать, а он на службе. Муж начал плакать от счастья, — рассказывает Анастасия Воронкова.

Беременность протекала спокойно, по прогнозам врачей, девушка должна была родить восьмого марта. Но схватки начались 23 февраля 2022 года. Анастасия рожала тогда, когда в Киеве раздавались первые взрывы.

Это был самый счастливый и страшный день в ее жизни. 24 февраля в 05:30 на свет появилась маленькая Александра.

Родила ребенка, она лежала у меня на груди. Подошел муж и сказал, что началась война. Я поначалу не поняла, спрашиваю, какая война? — Рассказывает девушка.

Листать новости становилось все страшнее. Затем супруги услышали первые взрывы. Обессиленная после родов Настя вместе с другими роженицами спустилась в укрытие. Все боялись. Через три дня ее выписали из роддома, первый месяц было невероятно страшно.

Муж Насти — военный, его сразу после рождения ребенка отправили на фронт. Главной поддержкой для роженицы стала ее мать. Только сейчас бабушка может дать волю эмоциям, говорит, ребенок — большая радость и утешение.

Анастасия говорит, что первые месяцы было — очень сложно. Ребенок плачет, ты его успокаиваешь, но тебе самой нужна поддержка. Больше всего не хватает мужа рядом.

Когда-то он и сам поцелует дочь и жену, больше не придется ехать на войну, потому что будет победа. Это станет самым счастливым днем для семьи.

Фото: 14 ОМБр им. князя Романа Великого

Раньше мы рассказывали, как дети в Ужгороде продают лимонад и донатят на ВСУ.

А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!