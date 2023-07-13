Найщасливіший та найстрашніший день. Історія Саші, яка народилася в перші хвилини повномасштабної війни

Маленькій Саші 8 липня було 500 днів. Вона народилася під час оголошення повномасштабного вторгнення Росії на територію України. Перші хвилини життя Саша провела в укритті пологового будинку під звуки вибухів.

Тато дівчинки — кадровий військовий, тож на фронті з перших днів. Родина мріє про перемогу та щасливе возз’єднання. Історія маленької Саші, яка народилася в перші хвилини повномасштабної війни, в нашому матеріалі.

Народилася в перші хвилини війни: історія маленької Саші

Мати Саші, Анастасія, згадує період своєї вагітності. Вона ще зовсім юна, по вуха закохана дівчина, навчається в університеті, будує плани на майбутнє. Раптом дізнається новину: вона стане мамою.

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Я відразу дзвоню чоловіку, щоб розповісти, а він на службі. Чоловік почав плакати від щастя, — розповідає Анастасія Воронкова.

Вагітність протікала спокійно, за прогнозами лікарів, дівчина мала народжувати восьмого березня. Але перейми почалися 23 лютого 2022 року. Анастасія народжувала тоді, коли в Києві лунали перші вибухи.

Це був найщасливіший та найстрашніший день в її житті. 24 лютого о 05:30 на світ з’явилася маленька Олександра.

Народила дитину, вона лежала в мене на грудях. Підійшов чоловік та сказав, що почалася війна. Я спочатку не зрозуміла, питаю: “Яка війна?” — розповідає дівчина.

Гортати новини ставало все страшніше. Потім подружжя почуло перші вибухи. Знесилена після пологів Настя разом з іншими породіллями спустилася в укриття. Всі боялися. За три дні її виписали з пологового, перший місяць було неймовірно страшно.

Чоловік Насті — військовий, його відразу після народження дитини відправили на фронт. Головною підтримкою для породіллі стала її мати. Лише зараз бабуся може дати волю емоціям, каже, дитина — велика радість та втіха.

Анастасія каже, перші місяці — дуже складно. Дитина плаче, ти її заспокоюєш, але тобі самій потрібна підтримка. Найбільше не вистачає чоловіка поруч.

Колись він і сам поцілує доньку та дружину, більше не треба буде їхати на війну, бо буде перемога. Це стане найщасливішим днем для родини.

Фото: 14 ОМБр ім. князя Романа Великого

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