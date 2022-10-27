Нам не хватало Украины — история супругов из Донецкой области, которые бесплатно тренируют переселенцев

Вадим и Анастасия Дорош еще четыре года назад тоже были переселенцами. Достигнув немалого спортивного признания в Донецкой области, оставили все и перебрались в Киев — начинать все с нуля.

Когда во время полномасштабного вторжения в город хлынула новая волна переселенцев, решили помочь тем, что лучше всего умеют — спортивными тренировками. Говорят: хотят немного облегчить людям испытание на новом месте, которое сами недавно проходили.

Анастасия говорит, что все эти годы ездили на соревнования по стране из Донецкой области через блокпосты. Но им не хватало Украины, поэтому решились уехать оттуда.

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Сейчас у пары есть 400 учеников — юных и взрослых. Недавно открыли новую группу для переселенцев, в ней уже занимаются дети из Херсона, Бердянска, Мариуполя, Курахово и других временно оккупированных городов.

Детям очень нравится на занятиях, и они с нетерпением ждут следующих. На секции не только занимаются спортом, но и нашли себе друзей.

Тренеры сами пережили оккупацию и переезд, поэтому знают, как поддержать детей. Сейчас они ищут спонсоров, чтобы одеть своих подопечных в кимоно. Несмотря на то, что занимаются несколько месяцев, имеют успехи и ждут первые соревнования.

От жестокости россиян страдают не только люди. Множество животных остались голодными, потеряли хозяев и получили ранения. Ранее мы рассказывали, как волонтеры помогают животным Николаевской области.

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