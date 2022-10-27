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Нам не хватало Украины — история супругов из Донецкой области, которые бесплатно тренируют переселенцев

Даниил Самсонов, Журналист программы Факты ICTV 27 октября 2022, 20:30
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Нам не хватало Украины — история супругов из Донецкой области, которые бесплатно тренируют переселенцев
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