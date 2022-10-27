Нам не вистачало України — історія подружжя з Донеччини, яке безплатно тренує переселенців

Вадим та Анастасія Дорош ще чотири роки тому самі були переселенцями. Досягнувши чималого спортивного визнання на Донеччині, полишили все і перебралися до Києва — починати все з нуля.

Коли під час повномасштабного вторгнення до міста ринула нова хвиля переселенців, вирішили допомогти тим, що найкраще вміють — спортивними тренуваннями. Кажуть: прагнуть бодай трохи полегшити людям випробування на новому місці, які самі нещодавно проходили.

Анастасія каже, що усі ці роки їздили на змагання по країні з Донеччини через блокпости. Але їм не вистачало України, тому наважилися поїхати звідти.

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Зараз пара має 400 учнів — юних та дорослих. Нещодавно відкрили нову групу для переселенців, у ній вже займаються діти з Херсона, Бердянська, Маріуполя, Курахового та інших тимчасово окупованих міст.

Дітям дуже подобається на заняттях, і вони з нетерпінням чекають наступних. На секції не тільки займаються спортом, а й знайшли собі друзів.

Тренери самі пережили окупацію та переїзд, тому знають, як підтримати дітей. Зараз вони шукають спонсорів, щоб одягнути своїх підопічних у кімоно. Попри те, що займаються кілька місяців, мають успіхи та чекають на перші змагання.

Від жорстокості росіян страждають не тільки люди. Безліч тварин лишися голодними, втратили хазяїнів та отримали поранення. Раніше ми розповідали, як волонтери допомагають тваринам на Миколаївщині.

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