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Нам не вистачало України — історія подружжя з Донеччини, яке безплатно тренує переселенців

Даніїл Самсонов, Журналіст програми Факти ICTV 27 Жовтня 2022, 20:30
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