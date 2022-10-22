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Она просто играла в шашки: Валерия Ежова собрала более 134 тысяч гривен на ВСУ

Алина Матвийчук, журналист программы Викна-новости 22 октября 2022, 14:31

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Валерия Ежова

Она просто играла в шашки: Валерия Ежова собрала более 134 тысяч гривен на ВСУ
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