Она просто играла в шашки: Валерия Ежова собрала более 134 тысяч гривен на ВСУ

Собрала более сотни тысяч гривен для Вооруженных сил, играя в шашки. Историю об 11-летней чемпионке мира по шашкам Валерией Ежовой мы рассказывали летом. Тогда она только начинала играть в шашки под открытым небом, чтобы собирать деньги на помощь украинской армии.

Теперь девушка уже проводит целые турниры, на которых одновременно играет со многими соперниками. И, конечно, те в конце донатят на ВСУ, потому что главное правило: проиграл — пожертвуй, сколько не жаль.

По одну сторону — юная чемпионка, а по другую — пятеро опытных соперников. Она признается: некоторые позиции ей удается запоминать, а остальные — пробегается глазами по “полю” и делают свой ход.

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За эти четыре месяца, с тех пор как журналисты познакомились с Валерией, девушка смогла собрать невероятную сумму — более 134 тысяч гривен! Все деньги передают в благотворительные фонды на нужды ВСУ.

Но самое интересное другое: десятки детей по всей Украине и за ее пределами вдохновились Валерией и продолжили дело, привлекая взрослых к игре и собирая деньги на ВСУ.

Мастер спорта по шашкам Валерий Крючков, который также присоединился к турниру Валерии, смог посоревноваться с юной чемпионкой. Закончился “поединок” дружеской ничьей, но мужчина признал: оппонентка была сильной.

С такой молодежью — мне ничего не страшно, — признался Валерий.

Сама девушка признается: мечтает сыграть партию с мэром или президентом Украины.

На страже нашей независимости и стремлением к победе стоит и другая героиня — чемпионка мира по боксу: читай, как помогает родной стране Лариса Березенко.

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