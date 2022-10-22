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Вона просто грала в шашки: Валерія Єжова зібрала понад 134 тисячі гривень на ЗСУ

Аліна Матвійчук, журналістка програми Вікна-новини 22 Жовтня 2022, 14:31

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Вона просто грала в шашки: Валерія Єжова зібрала понад 134 тисячі гривень на ЗСУ
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