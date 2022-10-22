Вона просто грала в шашки: Валерія Єжова зібрала понад 134 тисячі гривень на ЗСУ

Зібрала понад сотню тисяч гривень для Збройних сил, граючи у шашки. Історію про 11-річну чемпіонку світу з шашок Валерію Єжову ми розповідали влітку. Тоді вона тільки починала грати у шашки просто неба, аби збирати гроші на допомогу українській армії.

Тепер дівчина вже проводить цілі турніри, на яких одночасно грає з багатьма суперниками. І, звісно, ті в кінці донатять на ЗСУ, бо головне правило: програв — пожертвуй, скільки не шкода.

По одну сторону — юна чемпіонка, а по іншу — п’ятеро досвідчених суперників. Вона зізнається: деякі позиції їй вдається запам’ятовувати, а решта — пробігається очима по “полю” й робить свій хід.

Зараз також дивляться

За ці чотири місяці, відколи журналісти познайомилися з Валерією, дівчина змогла зібрати неймовірну суму — більше ніж 134 тисячі гривень! Всі гроші передають у благодійні фонди на потреби ЗСУ.

Але найцікавіше інше: десятки дітей по всій Україні та за її межами надихнулися Валерією та продовжили її справу, залучаючи дорослих до гри та збираючи гроші на ЗСУ.

Майстер спорту з шашок Валерій Крючков, який також доєднався до турніру Валерії зміг позмагатися з юною чемпіонкою. Закінчився “поєдинок” дружньою нічиєю, але чоловік визнав: опонентка була сильною.

З такою молоддю мені не страшно, — зізнався Валерій.

Сама ж дівчина зізнається: мріє зіграти партію з мером чи президентом України.

На варті нашої незалежності та з прагненням до перемоги стоїть й інша героїня — чемпіонка світу з боксу: читай, як допомагає рідній країні Лариса Березенко.

Підписуйся на наш Telegram та стеж за останніми новинами!