Не только по телевизору! Ведущие проекта єПитання навестили военных в реабилитационном центре Recovery

Проект Нового канала ЄПитання перенесли с экранов телевизоров в офлайн-формат. Телеведущие Нового канала навестили ветеранов российско-украинской войны, которые проходят реабилитацию в центре Виктора и Елены Пинчуков Recovery, чтобы помочь военным.

Такой метод называют социальной реабилитацией. Это помогает военным быстрее выздороветь, — убеждены врачи.

ЄПитання с военными

Проект Нового канала провели офлайн с военными, участники разделились на две команды — Паляниця с капитаном Романом Мищеряковым и Борщ с капитаном Даниэлем Салемом. Поединок был под бдительным судейством Леси Никитюк.

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По правилам, две команды соревнуются в пяти раундах и финале, отвечая на вопросы. Суть проста — угадать самые популярные ответы украинцев об обычных вещах из разных сфер жизни. Когда участники не знали ответа, привлекали зрителей в зале.

С минимальным разрывом победила команда Паляниця.

Читать по теме Возвращают мелкую моторику! Военные получили сверхсовременные бионические протезы в рамках проекта Recovery Еще трое украинских военных получили сложное протезирование в Польше в рамках проекта RECOVERY.

— Несколько раз видел эту игру по телевизору, не ожидал, что сам буду участвовать. Было очень интересно, это также отвлекло эмоционально, — говорит военный ВСУ Александр.

Перенести проект в офлайн — очередная идея Starlight media в рамках национального проекта Recovery. Он призван помогать тяжело раненым военным в реабилитации и протезировании. А также способствовать развитию реабилитационной медицины и содействовать развитию образовательных программ для медицинских работников.

Поддержать военных приходят не только ведущие Нового канала. Ранее мы рассказывали, как судьи МастерШеф готовили для военных, проходящих реабилитацию.

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