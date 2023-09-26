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Не только по телевизору! Ведущие проекта єПитання навестили военных в реабилитационном центре Recovery

Ксения Павлишин, журналист программы Викна-новости 26 сентября 2023, 21:00
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Перенес 17 операций и думал, что никогда не будет ходить. История военного Павла Корниенко
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Волосы становятся дыбом! Оккупанты пытали жителей Изюма и прятали тела в лесу — найдено еще 14 жертв
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