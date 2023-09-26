Не лише по телевізору! Ведучі проекту ЄПитання відвідали військових у реабілітаційному центрі Recovery

Проект Нового каналу ЄПитання перенісся з екранів телевізорів в офлайн-формат. Телеведучі Нового каналу завітали до ветеранів російсько-української війни, які проходять реабілітацію у центрі Віктора та Олени Пінчуків Recovery, щоб допомогти військовим.

Такий спосіб називають соціальною реабілітацією. Це допомагає військовим швидше одужати, переконані лікарі.

ЄПитання з військовими

Проект Нового каналу провели офлайн з військовими, учасники розділилися на дві команди — Паляниця з капітаном Романом Міщеряковим та Борщ з капітаном Даніелем Салемом. Поєдинок був під пильним суддівством Лесі Нікітюк.

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За правилами — дві команди змагаються у п’яти раундах та фіналі, відповідаючи на запитання. Суть проста — вгадати найпопулярніші відповіді українців про буденні речі з різних сфер життя. Коли учасники не знали відповідей, залучали глядачів у залі.

З мінімальним розривом перемогла команда Паляниця.

Читати на тему Повертають дрібну моторику! Військові отримали надсучасні біонічні протези у рамках проекту Recovery Ще троє українських військових отримали складне протезування у Польщі у рамках проекту RECOVERY.

— Кілька разів бачив цю гру по телевізору, не очікував, що сам братиму участь. Було дуже цікаво, також це відволікло емоційно, — каже військовий ЗСУ Олександр.

Перенесення проекту в офлайн — чергова ідея Starlight media у межах національного проекту Recovery. Він покликаний допомагати тяжко пораненим військовим у реабілітації та протезуванні. А також сприяти розвитку реабілітаційної медицини та освітніх програм для медичних фахівців.

Підтримати військових приходять не лише ведучі Нового каналу. Раніше ми розповідали, як судді МастерШеф готували для військових, які проходять реабілітацію.

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