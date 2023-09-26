Люди

Не лише по телевізору! Ведучі проекту ЄПитання відвідали військових у реабілітаційному центрі Recovery

Ксенія Павлишин, журналістка програми Вікна-новини 26 Вересня 2023, 21:00
Ведучі нового каналу відвідали реабілітаційний центр Recovery

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