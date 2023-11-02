Шестой год в ВСУ! История 24-летней командира отделения зенитно-артиллерийского взвода Руны

Ей 24, а она уже шестой год выжигает врага с нашей земли. В военкомате ее отправляли варить борщи и идти замуж, но девушка ныне командует отделением зенитно-артиллерийского взвода.

Полномасштабное вторжение Виктория с позывным Руна встретила вместе со своей 56-й отдельной мотопехотной бригадой на фронте. Тогда это были окраины Донецка — Пески, а сейчас это Бахмутское направление. На одном из боевых выездов вместе с Руной и ее ребятами удалось побывать и съемочной группе Вікон.

История Виктории с позывным Руна

Зенитная установка, рядом с которой стоит Руна, намного старше командира отделения. Дальность ее действия не большая, до 3 км. Поэтому Вика должна подъезжать к врагу на прямую видимость. Здесь, под Бахмутом, местность осложнена — ландшафт гораздо сложнее (с перепадами высот), чем под Донецком, где ее подразделение встречало утро 24 февраля.

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Виктория пошла служить в 19 лет, почти сразу после школы. Сначала на нее посмотрели и посмеялись. Девушке говорили: Зачем тебе это? Ты такая молодая. Выйди замуж, вари борщи.

Ровно столько, сколько служит Вика, с ней рядом ее пес Шон, который живет в блиндажах. Когда пес слышит команду к бою — всегда провожает. У них всегда все готово для выезда.

Работа подразделения здесь заключается в том, чтобы прикрывать пехоту, расчищать посадки и путь штурмовикам.

Вика с напарником часто выбегают в поле без бронежилетов, чтобы не было ничего металлического, чтобы Бусоль, прибор для наведения, сработал без погрешности.

Здесь, под Бахмутом, сейчас силы обороны давят на россиян потихоньку и продвигаются, выжимая оккупантов из посадок и блиндажей. На их отделение может быть от одного до семи выездов в сутки.

Больше всего Руну радует, когда пехотинцы, которые выжили благодаря ее помощи, благодарят за работу.

Сейчас Вика собирает на мобильные антидроны, которые защитят вот такие зенитные расчеты от Ланцетов и дронов-камикадзе оккупантов. Чтобы помочь Виктории и пехотинцам закрыть сбор, мы оставляем номер карты 5375 4112 0976 8055, а также QR-код на банку сбора. Помни, что важна каждая гривна!

Ранее мы рассказывали историю бойца с позывным Диджей.

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