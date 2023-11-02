Шостий рік у ЗСУ! Історія 24-річної командирки відділенням зенітно-артилерійського взводу Руни

Їй 24, а вона вже шостий рік випалює ворога з нашої землі. У військкоматі її відправляли варити борщі та йти заміж, натомість дівчина командує відділенням зенітно-артилерійського взводу.

Повномасштабне вторгнення Вікторія на псевдо Руна зустріла разом зі своєю 56-ю окремою мотопіхотною бригадою на фронті. Тоді це були околиці Донецька — Піски, а нині це Бахмутський напрямок. На одному з бойових виїздів разом із Руною та її хлопцями вдалося побувати і знімальній групі Вікон.

Історія Вікторії на псевдо Руна

Зенітна установка, з якою стоїть поруч Руна, набагато старша за командирку відділення. Дальність її дії невелика, до 3 км. Тому Віка мусить під’їжджати до ворога на пряму видимість. Тут, під Бахмутом, місцевість ускладнена — ландшафт набагато складніший (із перепадами висот), ніж під Донецьком, де її підрозділ зустрічав ранок 24 лютого.

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Вікторія пішла служити у 19 років, майже відразу після школи. Спочатку на неї подивилися та посміялися. Дівчині казали: Навіщо тобі це? Ти така молода. Вийди заміж, вари борщі.

Рівно стільки, скільки служить Віка, із нею поруч її пес Шон, який живе у бліндажах. Щойно пес чує команду “до бою” — завжди проводжає. У них завжди все готове для виїзду.

Їхня робота зараз тут прикривати піхоту, розчищати посадки та шлях штурмовикам.

Віка з напарником часто вибігають у поле без бронежилетів, щоб не було нічого металевого, аби Бусоль, прилад для наведення, спрацював без похибки.

Тут, під Бахмутом, нині сили оборони тиснуть на росіян потихеньку і просуваються, вичавлюючи окупантів з посадок та бліндажів. На їхнє відділення може бути від одного до семи виїздів на добу.

Найбільше радує Руну, коли піхотинці, які вижили завдяки її допомозі, дякують за роботу.

Нині Віка збирає мобільні антидрони, які захистять ось такі зенітні розрахунки від Ланцетів та дронів-камікадзе окупантів. Аби допомогти Вікторії та піхотинцям закрити збір, ми залишаємо номер картки 5375 4112 0976 8055. У відео можна знайти QR-код на банку збору. Пам’ятай, що важлива кожна гривня!

Раніше ми розповідали історію бійця на псевдо Діджей.

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