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Шостий рік у ЗСУ! Історія 24-річної командирки відділенням зенітно-артилерійського взводу Руни

Марія Малевська, регіональна журналістка програми Вікна-новини 02 Листопада 2023, 08:00
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