Уход — секрет точности: артиллерист Отаман о своей работе с британской гаубицей

Военнослужащий ВСУ с позывным Отаман в шутку говорит, что он был рожден для службы в артиллерии, ведь защищает Украину в ее составе еще с 2014 года.
Это для меня привычная работа, повседневность, — делится Отаман с изданием Форпост.UA.
Это для меня привычная работа, повседневность, — делится Отаман с изданием Форпост.UA.
Мужчина ранее работал на 120 миллиметровых минометах.
Однако с началом полномасштабной войны начал овладевать гаубицей Д-30. А сейчас работает на британской 105-мм гаубице L-119.
L-119 легче использовать, так как она имеет меньшие габариты.
L-119 легче использовать, так как она имеет меньшие габариты.
Отаман объясняет, что меньший вес снаряда помогает улучшить эффективность и скорость работы артиллеристов.
— Более точная пушка, если за ней следить. То есть, нужно проверять давление, уровень масла, чистить его постоянно. Тогда она будет работать очень хорошо, — добавляет Отаман.
Тогда и выстрелы более удачные и эффективные, попадают в цель, и мы выполняем свою задачу.
Тогда и выстрелы более удачные и эффективные, попадают в цель, и мы выполняем свою задачу.
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