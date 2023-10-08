Догляд — секрет влучності: артилерист Отаман про свою роботу з британською гаубицею

Військовослужбовець ЗСУ на псевдо Отаман жартома говорить, що він був народжений для служби в артилерії, адже боронить Україну в її складі ще з 2014 року.

Це для мене звична робота, повсякденність, — розповідає Отаман виданню Форпост.UA.

Чоловік раніше працював на 120 міліметрових мінометах.

Однак з початком повномасштабної війни почав опановувати гаубицю Д-30. А зараз працює на британській 105-мм гаубиці L-119.

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L-119 легша у використанні, бо має менші габарити.

Отаман пояснює, що менша вага снаряда допомагає покращити ефективність та швидкість виконання роботи артилеристів.

— Більш точна гармата, якщо за нею слідкувати. Тобто потрібно перевіряти тиск, рівень масла, чистити її постійно. Тоді вона буде працювати дуже добре, — додає Отаман.

Тоді й постріли більш вдалі та ефективні, потрапляють в ціль і ми виконуємо свою задачу.

Брав участь у тяжких боях і Степан Качмар. Однак зазнав тяжких поранень. Степан дивом вижив, але залишився без лівої руки, коли потрапив в оточення російських танків на Луганщині. Читай історію військового, який тепер мріє просто обійняти сина та донечку.

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