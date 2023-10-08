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Догляд — секрет влучності: артилерист Отаман про свою роботу з британською гаубицею

Даніела Долотова, редакторка сайту 08 Жовтня 2023, 08:00

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