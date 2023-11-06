Минометы были красными от работы! Боец Монах о штурмах россиян и чего не хватает нашему войску

Первая отдельная бригада специального назначения им. Ивана Богуна поделилась интервью с младшим сержантом с позывным Монах. Он рассказал о борьбе под Бахмутом, российской РЭБ-системе (Систему радиоэлектронной борьбы. – Ред.), а также какие дроны являются наиболее эффективными.

Военный с позывным Монах про российские РЭБы и эффективные дроны

Монах говорит, ему пришлось воевать на Бахмутском направлении зимой, это было сложное время -15°C. Даже аппаратура не выдерживала морозов.

У дронов замерзали батареи. Но работу нужно было выполнять постоянно. Постоянно были в воздухе, не теряли почти ни минуты, — говорит военный.

Работать приходилось двумя дронами. С одного вели онлайн-трансляцию для руководства, чтобы там решали, по каким целям сначала отрабатывать. Тогда минометная батарея на Красной Горе была отлично налажена. Поэтому как только враг пытался прорваться, работал миномет.

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О вагнеровцах и “мясных” штурмах военный рассказал, что больше всего ему запомнился день, когда минометы были красными, атаки длились целый день. Сначала вагнеровцы шли по трое, потом пятеро, их накрывали, а они шли снова.

Они воевали профессионально, были упорны, не знаю, что им обещали. Но мотивация у них была, они понимали, что идут на смерть, — говорит военный с позывным Монах.

То, что враг учится, стало очевидно давно. К сожалению, враг тоже имеет дроны и развивает аэроразведку. На это военный рассказал следующее:

— То, что его появилось гораздо больше, однозначно. Они не сильнее нас в аэроразведке, но сильнее в плане РЭБа. Выше нас на две головы. Но эволюция дронов у нас тоже на должном уровне.

Если бы у нас было хотя бы 30% оснащения РЭБ, как у россиян, мы бы многое перекрыли. А они этого не делают, но все равно донимают.

Наиболее эффективными средствами в тыловой разведке военный называют дроны Лелека и Валькирия. Они могут обойти РЭБ. Для ближних боев лучшими являются DJI Mavic. Монах отметил и FPV-дроны, которые поставляют волонтеры.

Раньше мы рассказывали, как артиллеристы отрабатывают по врагам.

Фото: 1 отдельная бригада специального назначения им. Ивана Богуна

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